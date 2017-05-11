Посол Франції про ризик масового напливу українців до Європи через безвіз: "не нам лякатися, а українській владі"

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявляє, що Франція вітає надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу. Про це Дюмон сказала сьогодні в коментарі журналістам у Києві.

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За її словами, Франція на різних етапах підтримувала надання Україні безвізового режиму з ЄС і вітає сьогоднішнє рішення Ради ЄС з цього питання.

«Ми, звичайно, дуже раді. Ми давно чекали 11 травня, і зараз вже наближаємося до кінця. В принципі, це означає, що вже 11 червня візи для короткого терміну (перебування в ЄС - УНІАН) на три місяці будуть не потрібні для українців з біометричним паспортом», - сказала Дюмон.

На питання, чи не лякає Європу перспектива можливого масового напливу українців у подальшому, вона відповіла: «Це, знаєте, не нам лякатися, а українській владі. Я знаю, що вони дивляться на це серйозно, оскільки якщо Україна втратить свою робочу силу, то це проблема, в першу чергу, для України».

На думку посла, «для України це було б дійсно проблематично», оскільки країна щороку і так «втрачає» багатьох людей. «Потрібно знайти вихід з цього. А вихід – це реформи. Це змінювати країну, щоб люди захотіли залишатися тут», - вважає Дюмон.

В цілому ж, переконана посол, рішення про безвізовий режим для України – це «дуже хороший знак».

При цьому як великий позитив для України Дюмон зазначила збіг у часі прийняття рішення з безвізу та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві. На її думку, це показує, що в країні відбуваються позитивні процеси, що «країна відкривається і вже дивиться у бік Заходу».

Також у контексті «Євробачення» посол відзначила важливість успішного проведення конкурсних заходів до їх завершення. «Для України дуже важливо, щоб все пройшло добре, щоб показати приємне, цікаве, відкрите обличчя України. Це величезний шанс для України показати себе такою, якою вона є», - сказала Дюмон.

«Це хороші дні для України, і я дуже рада, що процес іде, і французька влада це підтримує», - підсумувала посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Рішення 17 травня мають підписати президенти Європарламенту та Ради ЄС.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, за 20 днів після цього він набуде чинності.