Чого очікувати від безвізу з ЄС: країни, умови та дата початку (відео)
14:34, 11 травня 2017Політика
1144
Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Українці зможуть їздити до ЄС без віз вже в наступному місяці / Скріншот УНІАН
Для українців безвіз буде діяти у 22 з 28 країн ЄС, які є частиною Шенгенської угоди, а також ще у 8 країнах.
Орієнтовно безвізовий режим з ЄС для України почне діяти з 11 червня.
Читайте такожПорошенко прокоментував рішення Ради ЄС щодо безвізу (відео)
Які умови перетину Шенгенської зони для українців – дивіться у ролику УНІАН.
Чого очікувати від безвізу з ЄС: країни, умови та дата старту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter