Чого очікувати від безвізу з ЄС: країни, умови та дата початку (відео)

14:34, 11 травня 2017
Політика
1144

Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Українці, ймовірно, зможуть їздити до ЄС без віз вже в наступному місяці / Скріншот УНІАН

Для українців безвіз буде діяти у 22 з 28 країн ЄС, які є частиною Шенгенської угоди, а також ще у 8 країнах.

Орієнтовно безвізовий режим з ЄС для України почне діяти з 11 червня.

Читайте такожПорошенко прокоментував рішення Ради ЄС щодо безвізу (відео)

Які умови перетину Шенгенської зони для українців – дивіться у ролику УНІАН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter