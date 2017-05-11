Чого очікувати від безвізу з ЄС: країни, умови та дата початку (відео)

Для українців безвіз буде діяти у 22 з 28 країн ЄС, які є частиною Шенгенської угоди, а також ще у 8 країнах.

Орієнтовно безвізовий режим з ЄС для України почне діяти з 11 червня.

Читайте такожПорошенко прокоментував рішення Ради ЄС щодо безвізу (відео)

Які умови перетину Шенгенської зони для українців – дивіться у ролику УНІАН.