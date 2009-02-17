Янукович зустрівся з головними скандалістами партії

На засіданні ради парламентської фракції Партії регіонів Віктор Янукович закликав однопартійців припинити «взаємну конфронтацію, оскільки це впливає на імідж партії і заважає роботі фракції». Як повідомило "Обкому" джерело у фракції ПР, перед цим Янукович зустрічався з головними скандалістами – нардепами Колесниковим, Льовочкіним і Бойком.

Як відомо, внутріпартійний конфлікт між угрупуванням Льовочкіна-Бойка і всіма іншими вже не один тиждень роз`їдає Партію регіонів зсередини.