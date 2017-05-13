Уряд допустив створення російської монополії на українському ринку азотних добрив - ЗМІ

Росія фактично винайшла ноу-хау з перетворення надлишкового і дуже дешевого газу на валюту шляхом продажу азотних добрив Україні, а останні чотири посівні кампанії в Україні супроводжувалися прискореним захопленням вітчизняного ринку російськими виробниками мінеральних добрив, що обернулося серйозними втратами і збитками для української економіки і промисловості. Про це йдеться в матеріалі «Розрив шаблону» видання «Дзеркало тижня».

Автори матеріалу стверджують, що посилена тенденція захоплення російськими виробниками азотних добрив українського ринку не була секретом для українських високопосадових чиновників.

Видання наводить дані антидемпінгового розслідування МЕРТ України від 2016 року, в якому йдеться, що ще в 2015 р. обсяги російського експорту зросли на 45,8%, а в I півріччі 2016 р. – на 40,5%. Через цінову боротьбу з демпінговим імпортом з РФ національний товаровиробник, щоб утримати частку на внутрішньому ринку України, був змушений реалізовувати товар нижче від його собівартості.

«У разі незастосування антидемпінгових заходів існує загроза банкрутства вітчизняних товаровиробників й знищення всієї галузі з виробництва азотних добрив в Україні, що призведе до повної залежності українських споживачів від імпортної продукції з ймовірністю підвищення її ціни», - йдеться у звіті МЕРТ, текст якого є у розпорядженні «ДТ».

У грудні 2016 р. Мінекономрозвитку офіційно визнало, що застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну азотних добрив походженням з РФ «відповідає національним інтересам».

«27 грудня 2016 року МКМТ (Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила офіційне рішення ввести антидемпінгові мита щодо імпорту азотних добрив з Росії. Але, по-перше, з розмірами ставок, обчислюючи їх з аптечною точністю (до сотих часток відсотка), виявили надмірну скромність. По-друге, чомусь набуття чинності рішення відклала аж на 60 днів з моменту його опублікування. А, по-третє, й це головне – в той же день комісія поспішила опублікувати заяву на сайті Мінекономрозвитку, повідомивши, що «найближчим часом до МКМТ буде направлено звернення Мінагрополітики щодо призупинення вжитих заходів для розгляду до вступу рішення в силу», - пише «ДТ».

Автори статті звертають увагу на те, що, незважаючи на тривале розслідування, яке підтвердило у разі зволікання неминучу втрату підприємств цілої галузі (які ще в 2013 р. входила до десятки найбільших світових експортерів АД і забезпечували 8% ВВП країни), чиновники уряду продовжили підтримку російського демпінгу. «Вже тільки тому, що в результаті бездіяльності (або неповороткості) держави компанії з РФ встигли стати монополістами на вітчизняному ринку», - підсумовують автори матеріалу.

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Після такого вже мало дивує офіційне рішення МКМТ від 13 лютого 2017 р., згідно з яким «національні інтереси потребують зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з РФ». «Іншими словами, 14 високопоставлених державних чиновників (з рангом рівня заступника міністра) комісії, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр України, міністр Мінекономрозвитку і торгівлі Степан Кубів, документально визнають, що Україні без російського демпінгу АД ніяк не обійтися. І за ті мінімум кілька років, як їм стало відомо про цю проблему, нічого не було зроблено», - констатують журналісти.

«І в цьому випадку вже потрібно говорити про національні інтереси, але вже держави, яка демпінгує. Тому МКМТ, приймаючи своє лютневе рішення з урахуванням національних інтересів, для ясності краще було б уточнити – національні інтереси якої саме держави малися на увазі?», - йдеться у статті.

Видання стверджує, що святе завдання рідної держави - захистити національних виробників азотних добрив від недобросовісної конкуренції з боку імпорту.

«Врешті-решт, вони, на відміну від російських компаній, які демпінгують і діям яких в Україні, по суті, дано зелене світло, не наповнюють російський бюджет, що підтримує гібридну війну з Україною. Невже і після цього потрібні якісь додаткові аргументи», - пише «ДТ».