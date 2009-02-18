У Ющенка переживають, що Тимошенко принесе у ВР кота в мішку

Секретаріат Президента закликає уряд інформувати суспільство про обставини кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

«Коли у листопаді 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО представляла кандидатів в її уряд, усі були гідні посад міністрів. Сьогодні раптом все змінилося. На жаль, до суспільства доводяться лише «версії правди» від ТИМОШЕНКО, в яких вона дозволяє собі іронізувати на теми, які є вкрай важливими для країни. Це, зокрема, стосується фінансів країні та урядовця, який ними опікується», – зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату наголосив на неприпустимості проводити ротації в уряді «пакетом», фактично пропонуючи парламенту чергового «кота в мішку».

«Пакетом», а це фактично оптом, будуть звільнятися одні й призначатися інші. Перших по замовчуванню, без будь-яких пояснень, виведуть зі складу уряду, інших – намагатимуться туди завести. Очевидно, що для організаторів ротації урядовців не є принциповим фаховість нових членів Кабміну, вони просто мають виконати наказ зверху: за будь-яку ціну залишити при владі Прем`єра», – зауважив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Метод «пакетного» голосування було обрано не випадково. По-перше, організатори не впевнені у своїх силах, адже за відсутності реальної коаліції і реальних 226 голосів досить важко проводити успішні голосування кожного разу. З іншого боку, кожне залучення сторонніх депутатів занадто дорого обходиться Прем`єрові та її команді. По-друге, очевидною є потреба унеможливити дискусію в стінах парламенту по кожній з кандидатур», – пояснив заступник глави Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ впевнений, що у таких діях простежується невпевненість організаторів у фаховості і придатності кандидатів на посади в уряді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд і парламентська коаліція внесуть на розгляд Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра фінансів у єдиному пакеті кадрових замін у складі Кабінету міністрів.