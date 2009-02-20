У Верховній Раді радяться, що робити далі

У Верховній Раді України відбуваються консультації керівництва ВР та лідерів фракцій щодо подальшої роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, консультації проводить перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, оскільки спікер Володимир ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

О.ЛАВРИНОВИЧ запросив до себе в кабінет всіх лідерів фракцій, пленарне засідання веде заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.