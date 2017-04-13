Рада відмовилась вносити зміни до "закону Савченко"

Верховна Рада України відхилила проект закону «Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення» (№5259).

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не підтримали законопроект в цілому (за нього проголосували 209 народних депутатів із 297, зареєстрованих у сесійній залі) і двічі не змогли повернутися до голосування за нього.

Після цього ВР також не підтримала пропозицію повернути проект закону на повторне друге читання до комітету. За це рішення проголосували лише 217 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон «Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення» (№ 5259).

Проектом закону передбачалося незастосування строку попереднього ув’язнення до засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що на даний час, за даними Нацполіції, внаслідок застосування положень закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення до строку покарання» були звільнені від подальшого відбування покарання близько 8,5 тис. осіб.

Із зазначеної кількості звільнених вже 906 осіб, або 11%, викрито в учиненні злочинів.

Як відомо, Верховна Рада у листопаді 2015 року прийняла закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення до строку покарання», автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із «законом Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.