Третьяков переконаний, що діюча коаліція у ВР не буде зруйнована

Заступник голови парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що діюча парламентська коаліція не буде зруйнована.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Главред».

О.ТРЕТЬЯКОВ нагадав, що недавно керівництвом фракції було ухвалено рішення про небажаність переходу кого-небудь із депутатів фракції на роботу в структури виконавчої влади.

Проте при цьому О.ТРЕТЬЯКОВ підкреслив, що воно носило суто рекомендаційний характер. «Ми не можемо тій або іншій людині — народному депутату - заборонити йти у виконавчі органи влади, яка б мотивація не була. Адже ми не рабовласницьке суспільство, а фракція — це не раби, які повинні діяти так, як їм накажуть», – заявив він.

Заступник голови фракції НУ-НС додав, що не збирається з цього робити проблему, оскільки точно знає, що «коаліція не буде зруйнована. Й не збереться тридцять сім підписів (більшість фракції), щоб ухвалити рішення про вихід із коаліції».