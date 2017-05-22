ГПУ звернулася до суду за дозволом на заочне засудження Азарова і Ставицького

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що до Печерського районного суду направлено клопотання про дозвіл на заочну форму засудження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час міжнародного круглого столу в Києві.

«Щодо Азарова ми завершили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження. Те ж стосується і Ставицького - ми закінчили розслідування і чекаємо від суду відповідного дозволу на заочне засудження», - сказав він.

Читайте такожЄС затвердив продовження санкцій проти Януковича та його соратників ще на один рік

Як повідомляв УНІАН, Азаров і Ставицький в Україні фігурують у ряді кримінальних проваджень.

Ставицький обіймав посаду міністра енергетики і вугільної промисловості з грудня 2012 року по лютий 2014 року в уряді Миколи Азарова. Він підозрюється в привласненні, розтраті державного майна шляхом зловживання владою в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У квітні 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю запит ГПУ щодо вручення повідомлення про підозру Ставицькому, який переховується в Ізраїлі як громадянин цієї держави Натан Розенберг.