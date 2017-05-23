Transparency International вважає недостатніми зусилля Києва щодо покарання Януковича і Ко за корупцію

Експертна організація Transparency International вважає недостатніми зусилля української влади щодо притягнення до відповідальності за корупцію екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Про це в ході прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Transparency International Хосе Угас.

Він зазначив, що Transparency International рік тому провела умовне «змагання» серед найбільших корупційних чиновників у світі, Янукович був номінований як один із найбільших корупціонерів в Україні і виграв це змагання.

«Люди в усьому світі чекали сильної реакції на дії Януковича, щоб розірвати ланцюжок безкарності, щоб люди, які були причетні до корупції, були покарані», - сказав Угас.

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За словами голови правління Transparency International, рік тому він провів зустріч з президентом України Петром Порошенком і з представниками української влади, і всі вони пообіцяли, що зроблять усе можливе, аби розібратися з усіма причетними до режиму Януковича.

«Для нас було сюрпризом, коли ми приїхали за рік в Україну, і не побачили жодної справи у суді проти Януковича щодо корупції. Є одна лише справа у суді, яке звинувачує Януковича у державній зраді, але це не стосується корупції», - сказав Угас.

Він зазначив, що називаються різні суми, які Янукович вивів з країни, - 7,5 млрд дол., 12 млрд дол., 40 млрд дол., але немає єдиної позиції, скільки коштів було виведено Януковичем.

«У нас виникає відчуття, що не робиться та робота, яка має робитися в такому випадку, існує безкарність», - сказав Угас.

За словами присутнього на конференції виконавчого директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина, торік на зустрічі з організацією був присутній тільки-но призначений генпрокурор Юрій Луценко, який пообіцяв до осені 2016 року розпочати корупційні справи стосовно Януковича.

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«На даний момент ми маємо рік обіцянок і дуже незначних результатів, Генпрокуратура звітує про повернення 1,5 млрд дол. коштів Януковича, але поступово ця сума зменшується, і при цьому чомусь приховається рішення суду, за яким це діяння було здійснено. Ми не маємо можливості проаналізувати, наскільки ця дія прокуратури є кінцевою, захищеною і наскільки реально можна використовувати ці гроші», - сказав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд дол., що приблизно дорівнює 40 млрд грн, заарештованих на рахунках Януковича та його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» виконало рішення суду і разом з Державним казначейством оформило ці кошти на державні рахунки.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що конфісковані у Януковича та його оточення кошти підуть у першу чергу на зміцнення української армії.