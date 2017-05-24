Луценко розповів про протистояння високооплачуваних адвокатів і чесних прокурорів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про протистояння високооплачуваних адвокатів і чесних прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Генпрокурор зауважив, що "у резонансних справах прокурорам протистоять дуже добре оплачені і велика кількість адвокатів".

"Наприклад, у справах Януковича нам протистоїть близько 50 адвокатів з дуже доброю, як я розумію, платнею. А проти них у судовому процесі за зраду є два прокурора-ровесника нашої незалежності із зарплатою у 20 тисяч гривень", - сказав він.

Читайте такожПобиття ветеранів АТО у Дніпрі: Луценко заявляє, що "тітушок" фінансував "Опоблок"

Луценко наголосив, що "не тільки у зарплаті справа: у цих прокурорів є те, чого немає у Януковича: честь, совість і принципи воювати за Україну".

"І я впевнений, що ми зможемо це зробити. Так само, як зробили прокурори за таку ж зарплату, не побоявшись помсти мафії, повернувши 40 млрд гривень до державного бюджету", - додав він.

Генпрокурор підкреслив: "Ми не їздимо в броньованих "кубіках", і нас при висадці з Верховної Ради не охороняє 10 охоронців".

"Нас охороняє те, що ми віримо, ми працюємо на Україну. Ці гроші потрібні були державі давно", - наголосив Луценко.