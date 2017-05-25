"Відродження" просить уряд знизити тарифи на світло для жителів Балаклії

Як повідомляє прес-служба партії, свою підтримку у вирішенні цього питання надають народні депутати України партії «Відродження». Звернення направили до Кабінету сіністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Про це сьогодні, 25 травня, на сесії Харківської обласної ради повідомив голова фракції «Відродження» в облраді, заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач.

За його словами, в зоні надзвичайної ситуації було відключено газопостачання, і люди, щоб обігріти приміщення використовували електричні обігрівачі та кондиціонери. Як наслідок, вони спожили великий обсяг електроенергії.

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«В Харківську обласну раду надходять звернення від жителів Балаклії та прилеглих населених пунктів з проханням вирішити питання погашення заборгованості за спожиту електроенергію в період балаклійської НС. Те що з ними сталося це не є їх провина. Це було державне підприємство. Отже і за наслідки – держава повинна нести відповідальність. Зі свого боку ми зробили всю посильну допомогу – виділили додаткове фінансування, привезли продовольство і будматеріали. Тепер сподіваємося, що уряд почує прохання людей, які постраждали і тепер не зі своєї вини змушені витрачати великі суми на погашення заборгованості за електроенергію. Ми не дозволимо державі забути про жителів Балаклії», – зазначив Скоробагач.

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Також сьогодні під час сесії облради фракція партії «Відродження» в обласній раді підтримала виділення 30 млн грн з обласного бюджету для жителів приватного сектора Балаклійський району. За словами Володимира Скоробагача, зараз питання допомоги приватному сектору залишається досі відкритим. Тому що 145 млн грн, які було виділено Кабміном та 10 млн грн з обласного бюджету є коштами резервних фондів, за які не можна відновити житло приватного сектора. Тому «Відродження» голосує за додаткове виділення коштів з обласного бюджету, які будуть спрямовані саме на ці цілі.

Як нагадали у прес-службі, вночі 23 березня цього року на території військової частини Балаклеї виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. В результаті були пошкоджені 117 багатоповерхових житлових будинків, 229 приватних домоволодінь, дві школи, два дитячих садки, вісім об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості. Було евакуйовано близько 20 000 чоловік. Без житла залишилися 27 сімей.