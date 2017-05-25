Рада відмовилася скасувати закон про мовні квоти на ТБ

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" (№5313-П).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього проекту постанови проголосували лише 14 народних депутатів із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Його авторами є депутати від "Опозиційного блоку" Михайло Папієв та Юрій Павленко. Вони вважають, що при ухваленні цього закону відбулися порушення регламенту ВР.

Крім того, депутати не підтримали і альтернативний до цього проект постанови з такою ж назвою авторства позафракційного народного депутата Якова Безбаха. Його підтримали лише 15 із 318 зареєстрованих депутатів.

Після голосувань голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що сьогодні ж підпише цей закон.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313), встановивши для передач та фільмів українською мовою квоту в 75% для загальнонаціональних каналів та 60% - для місцевих.

Читайте такожПорошенко пообіцяв підписати закон про заборону "георгіївських" стрічок

Президент України Петро Порошенко дав зрозуміти, що підпише цей закон.