Рада відмовилася скасувати закон про мовні квоти на ТБ
За ухвалення цього проекту постанови проголосували лише 14 народних депутатів із 319.
Верховна Рада України не підтримала проект постанови про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" (№5313-П).
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього проекту постанови проголосували лише 14 народних депутатів із 319, зареєстрованих у сесійній залі.
Його авторами є депутати від "Опозиційного блоку" Михайло Папієв та Юрій Павленко. Вони вважають, що при ухваленні цього закону відбулися порушення регламенту ВР.
Крім того, депутати не підтримали і альтернативний до цього проект постанови з такою ж назвою авторства позафракційного народного депутата Якова Безбаха. Його підтримали лише 15 із 318 зареєстрованих депутатів.
Після голосувань голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що сьогодні ж підпише цей закон.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313), встановивши для передач та фільмів українською мовою квоту в 75% для загальнонаціональних каналів та 60% - для місцевих.
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