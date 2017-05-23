Порошенко дав зрозуміти, що підпише закон про мовні квоти на ТБ

Президент України Петро Порошенко дав зрозуміти, що підпише закон про встановлення квот на телепрограми українською мовою на рівні 75% для загальнонаціональних каналів.

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"Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!" - написав президент у Facebook.

"Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон", - висловив переконання президент.

"Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську", - додав він.

"Отже, українській мові на українському ТБ - бути!", - заявив глава держави.

У цьому зв'язку Порошенко задав риторичне питання: "Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313), встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач та фільмів українською мовою та 60% - для місцевих.