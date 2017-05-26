Луценко виступає проти створення антикорупційного суду

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив, що він проти створення окремого антикорупційного суду, передає ТСН.

"Необхідно припинити розмови про створення якогось окремого антикорупційного суду. Бо це роки і роки. Треба просто прийняти законопроект, і він вже знаходиться у парламенті з учорашнього дня, про створення усередині існуючого кримінального суду палати по справам корупції категорії А", - сказав Луценко.

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На думку генпрокурора, це буде зробити легше, оскільки така палата буде створюватися на основі існуючої матеріальної бази.

"Такий суд можна створити за півроку. Підкреслюю: з нових суддів, обраних через тестом під контролем серйозних громадських організацій", - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що виступає за створення антикорупційної палати при суді замість Антикорупційного суду.

«Я виступаю за те, щоб ця палата була створена на базі існуючого кримінального суду, не окремо створений суд, а в середині вже існуючої судової інституції. Це скоротить шлях до практичного створення цієї палати на роки», - сказав він.

Довідка. В меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF йдеться про те, що Антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.