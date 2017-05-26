Сьогодні ВР після Години запитань до уряду розгляне два законопроекти (наживо)

Сьогодні в порядку денному засідання Верховної Ради України після Години запитань до уряду - лише два законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, один з них стосується обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Другий законопроект - про внесення змін до деяких законів щодо запобігання корупції.

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Після цього, як передбачає порядок денний, мають відбуватися виступи депутатів з різних питань.

Водночас, як відомо, вже тривалий час законопроекти по п'ятницях, хоч вони і передбачені до розгляду порядком денним, але на голосування не виносяться.