Ющенко відзначив 55-річчя як переконаний носій демцінностей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначав 55-річчя в родинному колі, разом із близькими та друзями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що як і в попередні роки, Президент категорично відмовився від того, щоб перетворювати скромне сімейне свято на пишні урочистості, надавати цій події недоречного пафосу.

“В.ЮЩЕНКО як переконаний носій демократичних цінностей завжди був проти того, щоб день народження Президента зводився в ранг загальнодержавної святкової дати. Особливо безглуздими та недоречними такі святкування є в часи глибокої економічної кризи, яку переживає наша країна”, - підкреслили в прес-службі.

Як зазначається в повідомленні, главу держави привітали з 55-річчям найближчі та найрідніші йому люди - дружина, діти, брат, родичі. Теплі вітальні слова на адресу В.ЮЩЕНКА прозвучали також від керівників іноземних держав, послів, окремих посадовців.

Прес-служба наголошує, що відзначення дня народження Президента відбулося в дусі національних традицій, без гучних гулянь, у привітній і затишній атмосфері. “Усілякі домисли та здогадки, які з`явилися в засобах масової інформації, безпідставні, і тому не можуть вважатися об`єктивними. День народження Президента й надалі буде темою, захищеною правом людини на приватне життя”, - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, свій день народження В.ЮЩЕНКО святкував 23 лютого у державній резиденції «Синьогора» (Івано-Франківська область).