В Україні сьогодні відзначають День прикордонника

В Україні в неділю, 28 травня, відзначають професійне свято - День прикордонника, з цієї нагоди в Державній прикордонній службі відбулися урочисті заходи, пише Тиждень.ua.

До привітань долучився і президент України Петро Порошенко, який наголосив, що ефективно діюча Державна прикордонна служба є ключовим елементом забезпечення національної безпеки України.

На його думку, прикордонні війська на сьогодні вийшли на новий якісний рівень.

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Він наголосив, що понад 16 тисяч військовослужбовців прикордонного відомства є учасниками бойових дій. 738 – отримали заслужені державні бойові нагороди.

Зазначимо, що згідно із законом, головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона економічної зони України.

Нагадаємо, напередодні, 27 травня прикордонники затримали бойовика «ДНР», який вів розвідувальну діяльність на Донбасі.