Юнкер: Сенат Нідерландів підтвердив, що майбутнє України - з Європою

"Сьогоднішнє голосування в Сенаті голландського посилає важливий сигнал з Нідерландів і всього Європейського союзу до наших українських друзів: місце України в Європі. Майбутнє України лежить з Європою", - говориться у заяві Юнкера, опублікованій на сайті Єврокомісії.

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"Я хотів би подякувати голландському уряду і керівництву інших партій за їхні зусилля по доведенню цього процесу до позитивного висновку. Ми майже там. Наша угода про асоціацію, включаючи компонент поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, в даний час на один крок ближче до ратифікації. Я хотів би бачити швидке завершення цього процесу, до липневого саміту Україна-ЄС", - наголосив Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

За підсумками референдуму, що відбувся в Нідерландах у квітні 2016 року і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти укладення Угоди про асоціацію з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.