В уряді пояснили, що чекає Україну після повного набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС

Віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію перемогою прогресу над популізмом. Про це вона написала у Твіттері.

"Ми вітаємо мудре і далекоглядне рішення Сенату Нідерландів. Остаточна ратифікація угоди – це важлива перемога прогресу над популізмом" - написала Климпуш-Цинцадзе.

В офісі віце-прем’єра розповіли, що після передачі ратифікаційних документів до Брюсселя, асоціація Україна – Європейський Союз буде затверджена Радою ЄС, і Угода почне діяти в повному обсязі, а не в режимі тимчасового застосування, як досі.

"По-перше, починає діяти стаття 1 Угоди: встановлюються відносини асоціації між Україною та ЄС. Окрім важливого символічного значення, сьогоднішнє рішення відкриває для нас ще більше можливостей для практичної політичної та економічної співпраці" - йдеться у повідомленні офісу на сторінці у Facebook.

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Крім того, починається застосування частин угоди, що передбачають тіснішу співпрацю у низці галузей: охорона здоров’я; розвиток малого та середнього бізнесу; космос; бюджетна політика та внутрішній контроль; оподаткування; корпоративне управління та інші.

"Коли закінчаться всі формальності, Угода про асоціацію між Україною та ЄС стане повноцінним міжнародним договором. Це відкриває велике вікно можливостей і для нас, і для Євросоюзу. Маємо максимально скористатися цим" - заявили в офісі віце-прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.