Жириновський на знак протесту вивів фракцію з засідання Держдуми
13:07, 27 лютого 2009Політика
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Варварство і мракобісся...
Демарш в Державній думі: фракція ЛДПР залишила сьогоднішнє засідання на знак протесту проти порушення прав партії під час виборчої кампанії в регіонах.
Партія незадоволена тим, що їй не дають вести агітацію. Жириновський назвав все, що відбувається ,варварством і мракобіссям. Це вже не перший подібний крок з боку ЛДПР: демонстративний вихід із залу був і чотири роки тому через схожу причину.
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