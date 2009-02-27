Жириновський на знак протесту вивів фракцію з засідання Держдуми

Демарш в Державній думі: фракція ЛДПР залишила сьогоднішнє засідання на знак протесту проти порушення прав партії під час виборчої кампанії в регіонах.

Партія незадоволена тим, що їй не дають вести агітацію. Жириновський назвав все, що відбувається ,варварством і мракобіссям. Це вже не перший подібний крок з боку ЛДПР: демонстративний вихід із залу був і чотири роки тому через схожу причину.