Яценюк вірить, що долар вернеться до 6-и, але... років за десять

Долар в Україні може знову знизитись до рівня 6 грн. лише років за 10, вважає народний депутат України, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з членами клубу випускників бізнес-школи Києво-Могилянської академії.

«Я реальна людина в питанні стабілізації курсу. Ті, хто розповідає, що курс повернеться до 6. Повернеться, але років за 10», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, на українському міжбанку до 12:00 котирування зросли до 8,3350/8,4100 грн./дол., середній курс купівлі/продажу готівкового долару в українських банках становить 8,04/8,65 грн. за 1 долар.