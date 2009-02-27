Януковича підкосив грип?

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович не зміг взяти участі у нараді президента з керівниками держави у п’ятницю через хворобу.

Про це пише Обком з посиланням на джерела.

"У Віктора Федоровича третій день висока температура і він прислав замість себе Азарова", - сказав співрозмовник.

У свою чергу "регіоналка" Ганна Герман у коментарі "Українській правді" сказала, що не знає точно, чому Янукович прийняв рішення не йти на нараду до президента.

"Можливо захворів, бо Віктор Федорович почував себе цього тижня не найкраще. Я не можу говорити за лідера, але впевнена, що найближчими днями він висловить свою позицію", - сказала вона.

"Можу лише сказати, що влада вже втратила час, коли можна було прислухатися до опозиції і разом врятувати країну", - додала Герман.

На її думку, "зараз вже пізно шукати вихід із ситуації в об`єднанні зусиль між президентом і прем`єром".

"Зараз їх треба відправити у відставку. Адже пізно сідати за круглі столи з опозицією, вже треба мінятися з опозицією кріслами, віддавши управління державою фаховим і відповідальним людям", - сказала Герман.

Як відомо, на нараді у президента Віктор Ющенко, прем’єр Юлія Тимошенко і спікер Володимир Литвин домовилися направити до МВФ листа зі спільним баченням антикризових заходів.