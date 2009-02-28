Литвин думає, що відлагоджена схема розпуску ВР вдруге не спрацює

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вірить у розпуск парламенту України у зв’язку з можливим написанням 150-ма народними депутатами заяв про складення своїх повноважень. Про це голова ВР сказав в ефірі телеканалу “Інтер”.

У свою чергу один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ під час програми “Свобода слова” заявив, що в партії розглядається варіант про складення не менше ніж 150 народними депутатами повноважень, повторивши ситуацію, коли саме з цієї юридичної причини було достроково припинено повноваження парламенту України попереднього скликання. У відповідь В.ЛИТВИН заявив: ”Це нереально”. За його словами, “цей механізм не буде діяти”, оскільки “коли ТИМОШЕНКО провела акцію-операцію із складання 150 мандатів, тоді Верховна Рада України за ініціативою тодішньої коаліції унеможливила надалі таку акцію”.

В.ЛИТВИН сумнівається в тому, що знайдеться 150 народних депутатів України в Партії регіонів, які напишуть заяви про складення депутатських повноважень. За його словами, навіть якщо це відбудеться, тоді парламент має розглянути кожну заяву окремо і голосувати за її підтримку. “У мене є величезний сумнів, що Верховна Рада України задовольнить 150 заяв. Заяв 10 я думаю вона задовольнить і не більше того”, - зазначив він.