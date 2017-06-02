Світові медіа про Україну: вбивство Шеремета розслідують неефективно, а "розрив" з РФ нищить вітчизняну промисловість (інфографіка)

Найпопулярнішими темами у світових медіа став конфлікт на сході України та ратифікація Угоди про Асоціацію Верхньою Палатою нідерландського парламенту.

За даними аналітиків Corestone Corp., німецьке видання Deutschlandfunk розкритикувало українські правоохоронні органи за неефективне розслідування вбивства журналіста П.Шеремета.

Junge Welt вважає, що розрив економічних зв'язків із РФ спричинить втрату Україною статусу промислової держави.

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У той же час одна з найвпливовіших газет Німеччини Die Zeit позитивно оцінила усвідомлення населенням Донбасу своєї належності до української нації, що "становить запоруку вдалого протистояння зовнішній військовій агресії".