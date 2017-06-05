Суд в анексованому Криму продовжить розгляд справи журналіста Семени 14 червня – адвокат
Семена перебуває під підпискою про невиїзд. Справа журналіста засекречена, подробиці слідства невідомі.
Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя продовжить розглядати справу кримського журналіста Миколи Семени 14 червня.
Про це сьогодні повідомив адвокат Семени Олексій Попков у коментарі Крим.Реалії.
«Тривала (на засіданні 5 червня - УНІАН) рутинна робота, пов'язана з оголошенням письмових доказів. Як сказав представник державного обвинувачення, були оголошені остаточно документи: різні акти оглядів, довідки від оперативно-розшукових заходів, переклади документів. Наступне засідання призначене на 12 годину 14 червня», – зазначив адвокат.
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Як повідомляв УНІАН, підконтрольна Росії влада Криму обвинувачує Семену в "публічних закликах до сепаратизму" в одній з його статей проти анексії півострова. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.
Семена перебуває під підпискою про невиїзд. Справа журналіста засекречена, подробиці слідства невідомі. За словами адвокатів, у справі доказів обвинувачення - фактично лише лінгвістична експертиза тексту статті "Блокада - необхідний перший крок до звільнення Криму".
Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію припинити переслідування Семени.