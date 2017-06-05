Суд в анексованому Криму продовжить розгляд справи журналіста Семени 14 червня – адвокат

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя продовжить розглядати справу кримського журналіста Миколи Семени 14 червня.

Про це сьогодні повідомив адвокат Семени Олексій Попков у коментарі Крим.Реалії.

«Тривала (на засіданні 5 червня - УНІАН) рутинна робота, пов'язана з оголошенням письмових доказів. Як сказав представник державного обвинувачення, були оголошені остаточно документи: різні акти оглядів, довідки від оперативно-розшукових заходів, переклади документів. Наступне засідання призначене на 12 годину 14 червня», – зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, підконтрольна Росії влада Криму обвинувачує Семену в "публічних закликах до сепаратизму" в одній з його статей проти анексії півострова. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Семена перебуває під підпискою про невиїзд. Справа журналіста засекречена, подробиці слідства невідомі. За словами адвокатів, у справі доказів обвинувачення - фактично лише лінгвістична експертиза тексту статті "Блокада - необхідний перший крок до звільнення Криму".

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію припинити переслідування Семени.