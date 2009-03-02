Литвин натякає, що коаліція у ВР може розвалитися через Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що коаліція припинить своє існування, якщо якась із фракцій, що входять до її складу, буде вдаватися до блокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що фракція БЮТ блокуватиме роботу ВР, поки не будуть ухвалені закони про зняття депутатських пільг та зменшення утричі депутатських зарплат.

«Якщо відбудеться блокування Верховної Ради України з боку коаліції, то коаліції не буде, і Верховна Рада працювати не буде», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас В.ЛИТВИН запропонував розглянути питання щодо ухвалення постанови про добровільне зменшення хоча б на рік заробітної плати депутатів, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади.

«Ви спілкуєтесь і бачите, що постановка питання така – ви проживіть за 600 грн. заробітної плати. І ми нікуди не дінемося, нам варто прийняти це рішення», - сказав він.