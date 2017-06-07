Кернес повторно обраний президентом Асоціації міст-володарів Призу Європи

Харківський міський голова Геннадій Кернес переобраний президентом Асоціації міст-володарів Призу Європи. Про це повідомляє сайт Харківської міської ради.

Таким чином, Харків продовжить очолювати Асоціацію в 2017-2018 роках.

Рішення про переобрання і продовження повноважень Харкова як головуючого міста, а мера Харкова - президентом цієї організації було прийнято одноголосно 7 червня, на Генеральній асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи.

«Від імені всіх харків'ян я сердечно дякую Асоціації за увагу і визнання наших успіхів. Наша Асоціація - це міст між містами у вирішенні найважливіших питань - безпеки, соціального забезпечення, міграції, міжнародного права. Участь і лідерство Харкова в Асоціації - наш внесок у рух України до європейських цінностей та інтеграції нашої країни в сім'ю європейських держав», - сказав Кернес після голосування делегатів Асамблеї.

Зазначимо, що Харків - єдине місто України, яке входить Асоціації міст-володарів Призу Європи.

Геннадій Кернес був обраний міським головою Харкова від партії «Відродження».

У 2015 році Геннадія Кернеса обрали на посаду президента Асоціації міст-володарів Призу Європи. Статут організації дозволяє обіймати цю посаду два терміни поспіль.