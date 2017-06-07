Катастрофа MH17: журналіст показав обличчя російських військових, які перевозили "Бук" на Донбас (фото)

13:50, 07 червня 2017
Політика
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Журналіст показав незаретушоване фото російських військових.

Журналіст показав обличчя росіян, причетних до катастрофи MH17 / twitter.com/golub

У Мережі опублікували фото, на якому видно обличчя російських військових, які перевозили "Бук" до українського кордону влітку 2014 року. Їхні світлини у своєму Twitter показав журналіст Михайло Голуб.

Раніше ця фотографія була опублікована в розслідуванні Bellingcat. Однак на ній були заретушувати обличчя.

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"Це солдати армії Росії, які збили MH17 із сотнею дітей на борту", - йдеться у підписі до фото.

Раніше розслідувачі Bellingcat встановили особи групи водіїв, які брали участь у транспортуванні до українського кордону військової техніки, серед якої був "Бук", що збив літак "Малайзійських авіаліній".

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Теги: #катастрофа MH17#транспортування Бука