За газовий контракт з Росією 2009 року має бути політична відповідальність – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що за газовий контракт з Росією, укладений у 2009 році, має бути політична відповідальність.

Про це Петро Порошенко сказав, коментуючи нещодавнє рішення Стокгольмського арбітражу щодо цього контракту на користь України, йдеться в повідомленні на сайті президента.

Президент наголосив, що принцип «бери або плати» є грабіжницьким, оскільки означає, що скільки би не було спожито газу, а сплатити потрібно за 52 млрд кубометрів - об’єми, яких Україна ніколи не споживала. «Був поставлений злочинний підпис, взявши зобов’язання абсолютно незаконні, неринкові, корупційні. Уявіть собі - я був обраний Президентом, і через декілька тижнів отримую позов майже на 40 млрд доларів, що Україна має сплатити країні-агресору за послуги і товари, які ми ніколи не отримували, базуючись на злочинному контракті», - розповів Президент під час відвідання Трипільської ТЕС.

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Після цього, за словами Глави держави, були надані необхідні доручення для підготовки позову до суду, щоб у цивілізований спосіб захистити інтереси України. «Ви спитаєте, чому ж вони не пішли в 2013, 2012, 2010 чи 2009 роках, одразу же після підписання? А відповідь – сиділи на газовій голці, руки були зв'язані корупційними оборудками», - зазначив Петро Порошенко.

«Є багато розмов, яка ж відповідальність має бути? Друзі мої, знаєте як в Біблії: «не судіть і не судимі будете». Я говорю не про кримінальну відповідальність – це не справа Президента, є відповідні органи. Я говорю про політичну відповідальність. Коли ви поставили країну на коліна і сьогодні це доведено не політиками, не внутрішніми експертами, а найвищою міжнародною судовою інстанцією. Доведено, що здані інтереси України», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, в рішенні чітко записано – ніколи більше принципу «бери або плати» не буде, і 40 млрд доларів було збережено для України.