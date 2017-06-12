Залучення громадян до виборчої реформи в Україні: українці недооцінюють значимість свого голосу

Організатори ставили за мету підняти рівень обізнаності громадян про свою роль у реформах в Україні і зібрали експертів з виборів, парламентарів, активістів та партійців, щоб обговорити роль політичних партій, громадянського суспільства і громадян у просуванні виборчої реформи.

Пет Мерло, директор виборчих програм НДІ,прокоментував ситуацію щодо реформ: «В усіх країнах, що я знаю, і в Україні зокрема, громадяни готові до реформ. Потрібно долучати їх до таких заходів, аби обговорювати з ними порядок денний і вони розуміли, яким чином кожен з громадян може допомогти в цьому процесі реформ. Показати громадянам, що їх слухаютьполітики, що їх слухають медіа».

Олександра Скиба, заступниця голови Інституту «Республіка», зазначила, що українцям потрібно бути активними, більше вивчати інформації, більше залучатись до громадських організацій, впливати, використовувати інструменти участі, спілкуватися з владою. За результатами досліджень Інституту 15% українців знають своїх місцевих депутатів, проте якщо хоча б ці 15% системно заявлятимуть про свою позицію політикам, будь-які реформи стануть просуватись значно швидше

Головний радник і старший директор НДІ в Україні Мері О’Хейген відзначила, що виборча реформа буде можливою в Україні лише за умови консенсусу. «Міжнародний досвід демонструє, - щобільшої згоди щодо виборчої реформи зуміють досягнути політики, то швидше вдасться досягнути змін», - зазначила пані О’Хейген.

Під час марафону учасники обмінялися досвідом щодо різних підходів у залученні громадян до виборчої реформи та дізналися про креативні та просвітницькі методи її просування в Україні.​ Марія Лєвонова, головний аналітик CENTREUA, зазначила, що політика може бути успішною лише за підтримки і розуміння громадян. «Перш за все громадян потрібно залучати для того, щоб зрозуміти, чи будуть вони підтримувати і, які позиції потрібно відстоювати в новій політиці», - додала експертка.

Плідна співпраця виборців, політиків, громадських активістів і медіа позитивно вплине на просування виборчої реформи в Україні, - запевняють організатори, але не менш активними мають бути заходи з підвищення обізнаності громадян про важливість їх ролі у виборчих процесах. На сьогодні громадяни мають стати рушійною силою у просуванні реформ в Україні.​

Медійний марафон «Вибори: VOX CIVIUM. Залучення громадян до виборчої реформи в Україні» був організований у співпраці програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», яка виконується Національним Демократичним Інститутом (НДІ) іМіжнародною Фундацією Виборчих Систем (IFES), та проекту «Долучайся!» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади.