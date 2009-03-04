11-13 березня в УНІАН - акредитація на урочисту церемонію вручення премії «Людина року»

З 11 по 13 березня з 13.00 до 18.00 в інформаційному агентстві «УНІАН» (Київ, вул. Хрещатик, 4), на першому поверсі в холі, проходитиме акредитація журналістів на урочисту церемонію вручення премії «Людина року - 2008», яка відбудеться 21 березня в 16.00 в Національному Палаці Мистецтв «Україна».

Після закінчення церемонії, орієнтовно о 21.15, відбудеться брифінг лауреатів і володарів титулу «Людина року -2008», де у представників ЗМІ буде можливість взяти інтерв`ю у переможців Програми.

Для акредитації при собі мати паспорт громадянина України і журналістське посвідчення.

Контактні телефони генеральної дирекції загальнонаціональної програми

«Людина року»: (044) 280-98-84, 280-10-93.

info@ludinaroku.com.ua