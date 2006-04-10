Прихильники Вітренко їдуть автобусами до ЦВК

Майже добу близько 60 кандидатів Блоку Наталії Вітренко перебувають у будинку ЦВК України, де сьогодні мають бути оголошені остаточні підсумки парламентських виборів.

Як повідомила РІА “Новости” представник блоку Людмила Самсенко, "голові ЦВК України Ярославу Давидовичу було передано документ, в якому міститься протест проти оголошених попередніх даних підсумків виборів".

За попередніми даними, Блок Наталії Вітренко недобрав 0,07% голосів до трипроцентного бар`єру, необхідного для того, щоби пройти в парламент.

Співрозмовник агентства наголосила, що "це не захоплення будинку ЦВК України. Ми пройшли сюди, користуючись посвідченнями кандидатів у народні депутати. Ми вимагаємо перерахунку підсумків голосування".

Як сказала Самсенко, до будинку ЦВК збираються прихильники блоку. "Наразі під`їхали чотири автобуси з прихильниками об`єднання з Харкова, два автобуси - з Херсонської області, Чернігова і інших міст України.

РІА “Новости”