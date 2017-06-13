"Росію здоровим глуздом не зрозуміти": Парасюк прокоментував порушення справи проти нього

Слідком Росії не повідомив народного депутата Володимира Парасюка про відкриття проти нього кримінальної справи у звинувачення в нападі на генконсульство РФ у 2016 році і наругою над прапором. Про це парламентар розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Мене особисто не повідомили про відкриття цієї справи – вранці дізнався з новин. Вони можуть відкривати там що хочуть, я і так нев’їздний в Росію, я туди і не збираюсь», - зазначив він.

Парасюк уточнив – це не перша справа, відкрита проти нього російськими правоохоронцями. «Вони з 2014 року відкривали кримінальні справи проти мене, проти хлопців з «Дніпра-1». Точно знаю, що порушували за мою участь у добровольчому батальйоні, на якій вона стадії, хто її відкрив – я не знаю. Наші списки хтось злив, і проти всіх відкрили справи. Кажуть, є ще одна справа - коли російські війська окупували Крим, ми туди їздили - вони вважають, що це незаконне порушення кордонів чужої країни», - сказав він.

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Нардеп також додав, що крім РФ йому заборонено також в’їзд до Білорусі. «Вони співпрацюють з ФСБ, у них спільна база, і вони виконують вимоги РФ. В Білорусь я теж не збираюсь», - розповів він.

Коментуючи події, які відбувались біля Генконсульства Росії, Парасюк зазначив: «Те, що сталося у Львові, - це був не напад, це був протест проти того, що українці сидять незаконно в російських тюрмах. Я вважаю неприпустимим, що прапор країни, яка прийшла до нас із війною, майорів у патріотичній столиці України, Львові».

«Росія – це країна, яку розумом, здоровим глуздом не зрозуміти. Чому саме зараз вони відкрили чергову справу – я не знаю, думаю, це елемент пропаганди. Я не переймаюся тим. Прочитав і забув. Мені не важливо, що вони там про мене думають. Вони це роблять не для того, щоб добитися справедливості, переслідують суто пропагандистську мету», - резюмував Парасюк.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир Парасюк під час проведення акції на підтримку Надії Савченко в 2016 році зірвав прапор Росії з будівлі Генерального консульства у Львові.