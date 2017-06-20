У Палаті представників США відклали голосування щодо нових санкцій проти РФ

Законопроект, який може вдарити по Росії економічними санкціями, і обмежити право президента США знімати санкції, незважаючи на велику двопартійну підтримку, був направлений керівництвом республіканців у Палаті представників Конгресу в комітет закордонних справ для перегляду.

Як повідомляє Associated Press, представник демократів в комітеті Еліот Енгель заявив про стурбованість тим, що відправка законопроекту про санкції до комітету дасть адміністрації Трампу можливість пом’якшити його. Такий крок на тлі численних розслідувань щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року може викликати протест серед демократів та деяких республіканців.

«Республіканське керівництво повинно негайно розглянути законопроект, щоб Палата представників могла проголосувати за нього і відправити його на стіл президента», - сказав Енгель в своїй заяві. Будь-який інший варіант, додав Енгель, «зупинить цей процес і дасть Білому дому час, щоб пом'якшити це ключове зусилля щодо притягнення Кремля до відповідальності».

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Будь-які суттєві зміни до законопроекту повинні узгоджуватись з версією Сенату, додав представник демократів.

Ешлі Стронг, прес-секретар спікера Палати представників Пауля Райана, зазначила в електронному листі, що Райан вважає, що Конгрес повинен зробити більше для відповідальності Росії.

Голова комітету, республіканець Ед Ройс заявив, що він працює над створенням двопартійної підтримки законопроекту. Він підкреслив свою зацікавленість у висвітленні "небезпечної діяльності Росії".

Ройс додав, що Росія не залишиться абсолютно безкарною.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня сенат США прийняв законопроект про посилення санкцій щодо Росії. За ухвалення законопроекту проголосували 98 сенаторів, лише двоє були проти.

Санкції проти РФ є частиною закону, який дозволяє вводити санкції проти Ірану за підтримку регіонального тероризму та розвитку програми з розробки балістичних ракет.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання для Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.