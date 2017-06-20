РосЗМІ тиражують фейки про український безвіз (відео)
Журналісти зібрали фейки російських ЗМІ про безвізовий режим між Україною та ЄС.
Безвізовий режим між Україною та ЄС набув чинності, але російські ЗМІ маніпулюють тим, що Польща нібито неохоче приймає українців, а на жителів окупованого Криму і Донбасу безвіз не поширюється, йдеться в сюжеті Крим.Реалії.
Читайте такожБезвіз з ЄС: 18 тисяч українців перетнули кордон з біометричним паспортом
Так РІА Новости повідомило, що Польща нібито неохоче пропускає українців через свій кордон після скасування віз. Але наспрвді нічого подібного не відбувалося.
У свою чергу, російський "Взгляд" опублікував статтю "Порошенко лишил жителей Донбасса ввозможности ездить в ЕС без виз". Російський "Росбалт", українські "Вести" і "Корреспондент" теж використовували подібні маніпуляційні заголовки у своїх новинах.
Як повідомляв УНІАН, з початку запровадження безвізових подорожей у перетині кордону було відмовлено 26 громадянам України.