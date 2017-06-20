РосЗМІ тиражують фейки про український безвіз (відео)

Безвізовий режим між Україною та ЄС набув чинності, але російські ЗМІ маніпулюють тим, що Польща нібито неохоче приймає українців, а на жителів окупованого Криму і Донбасу безвіз не поширюється, йдеться в сюжеті Крим.Реалії.

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Так РІА Новости повідомило, що Польща нібито неохоче пропускає українців через свій кордон після скасування віз. Але наспрвді нічого подібного не відбувалося.

У свою чергу, російський "Взгляд" опублікував статтю "Порошенко лишил жителей Донбасса ввозможности ездить в ЕС без виз". Російський "Росбалт", українські "Вести" і "Корреспондент" теж використовували подібні маніпуляційні заголовки у своїх новинах.

Як повідомляв УНІАН, з початку запровадження безвізових подорожей у перетині кордону було відмовлено 26 громадянам України.