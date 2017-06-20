Порошенко поїде в Брюссель відразу після візиту до США
19:03, 20 червня 2017Політика
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У Брюсселі вже чекають на українського президента.
Порошенка вже чекають у ЄС \ / Фото УНИАН
Про майбутній візит це повідомляє представництво України при ЄС на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожПорошенко охарактеризував зустріч з Трампом (фото)"Одразу після амбітного візиту до США очікуємо президента України у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко відбув з робочим візитом до США напередодні. Це третій візит Порошенка до Вашингтона як очільника держави і перша його зустріч із новим президентом США Дональдом Трампом.
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