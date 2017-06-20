Порошенко поїде в Брюссель відразу після візиту до США

Про майбутній візит це повідомляє представництво України при ЄС на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПорошенко охарактеризував зустріч з Трампом (фото)"Одразу після амбітного візиту до США очікуємо президента України у Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко відбув з робочим візитом до США напередодні. Це третій візит Порошенка до Вашингтона як очільника держави і перша його зустріч із новим президентом США Дональдом Трампом.