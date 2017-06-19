У Білому домі підтвердили зустріч Порошенка з віце-президентом США Пенсом - журналіст

У Білому домі підтвердили зустріч президента Петра Порошенка із віце-президентом США Майком Пенсом. Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" Стівен Герман, який був присутнім на щоденному брифінгу у Білому домі.

Читайте такожПорошенко вирушив до США на першу зустріч із ТрампомЗокрема, за його словами, речник Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок, 20 червня, зустрінеться із президентом України Петром Порошенком, який прибуває до США із офіційним візитом.

У той же час в прямому ефірі телеканалу CNN журналісти з Білого дому повідомляють, що сьогодні на брифінгу було заборонено робити відеозйомку спілкування Спайсера з пресою.

Сайт Білого дому також не транслював брифінг.