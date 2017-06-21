Мера Ірпеня визнали винним у вчиненні адмінпорушення і оштрафували на 5 тисяч гривень

Мера Ірпеня, керівника партії «Нові обличчя» Володимира Карплюка оштрафували на 5,1 тис. грн. Про це голова НАЗК Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook.

«Постановою Печерського райсуду Карплюка визнано винним у вчиненні адмінправопорушення за ст.212-21 КУпАП та накладено штраф у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн)… Мера Ірпеня, керівника партії «Нові обличчя» Володимира Карплюка визнано винним внаслідок відсутності у звіті партії про майно, доходи, втрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року висновків незалежного зовнішнього фінансового аудиту», - повідомила вона.

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Корчак зазначила, що «Нові обличчя» була суб’єктом виборчого процесу на позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради Київської області, які відбулись у липні 2016 року. Від партії було обрано 10 депутатів. Таким чином відповідний висновок незалежного фінансового аудиту цієї політичної сили, в рамках чинного законодавства (ст.17 закону « Про політичні партії в Україні») мав би бути невід’ємною частиною звіту партії, який був наданий НАЗК.

Як повідомляв УНІАН раніше, в міській раді Ірпеня, що на Київщині, силовики проводили обшуки.

Згідно із повідомленням мера Ірпеня Володимира Карплюка, правоохоронці проводили обшуки на підставі ухвал місцевого суду. Карплюк також повідомив, що чиновникам міськради закидають укладання асфальту з можливими вигодами для себе. У той же час, Карплюк називає обшуки замовними та навіть звинувачує конкретну особу.