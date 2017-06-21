"Радикали" заявляють про напад на їхній офіс у Києві

На офіс Радикальної партії у Києві скоїли напад невідомі особи. Про це народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Хто? Що? Чому? Це центр Києва. Приміщення охороняється. Що взагалі відбувається - незрозуміло. Наскільки стверджують дівчата (працівники прес-служби - УНІАН) – це силовики, тому що вони відмовляються представлятись і жодних пізнавальних знаків у них немає», - сказав Мосійчук.

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Він також зазначив, що наразі викликали поліцію, аби з’ясувати, хто скоїв напад.

«Дівчата кажуть, що їх від 20 до 30-ти. Наказують всім покинути приміщення. Я не виключаю, що це рейдерське захоплення», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, генпрокурор Юрій Луценко у Facebook написав, що вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, «в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн».