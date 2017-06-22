Суд через ЗМІ викликає Януковича на найближчі 10 судових засідань

Оболонський райсуд Києва через ЗМІ викликає екс-президента України Віктора Януковича на найближчі 10 судових засідань і нагадує, що він може взяти участь у засіданнях в режимі відеоконференції.

Відповідна повістка оприлюднена в сьогоднішньому номері газети "Урядовий кур'єр".

"Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 26 червня 2017 р., 29 червня 2017 р., 6 липня 2017p., 12 липня 2017 р., 13 липня 2017 р., 3 серпня 2017p., 10 серпня 2017 p., 17 серпня 2017 p., 23 серпня 2017 p., 31 серпня 2017 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України", - зазначається у повістці.

Одночасно повідомляємо, йдеться далі у документі, що стороні захисту надано програмну можливість для участі Януковича В.Ф. у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Також у суді Януковичу нагадали, що у разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Оболонський районний суд Києва вчетверте продовжив підготовче судове засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

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Суд призначив кримінальне провадження до розгляду по суті на 26 червня.

До того, засідання суду відбулось 29 травня.

Суд, зокрема, вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час судового засідання захист Януковича виступив проти залучення присяжних в разі призначення до розгляду по суті справи. Адвокати наполягали, що розгляд мають проводити троє професійних суддів.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.