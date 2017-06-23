Повідомлення про підозру Гужві досі не вручили – адвокат

Заступник та адвокат головного редактора видання "Страна.юа" Ігоря Гужви назвали справу проти нього сфабрикованою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За їх словами, Гужві давно погрожували, його телефон прослуховували, а самого переслідували. Адвокат наполягає - обшук провели незаконно, адже не було відповідної ухвали суду.

Також вони заявили, що повідомлення про підозру досі не вручили. І взагалі, на їхню думку, у цієї справи немає перспективи.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора видання "Страна.юа" Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня 2017 року після обшуків у його редакції. На своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали після того, як він вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

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Пізніше глава "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що мова йде про компромат на члена його політсили, нардепа Дмитра Лінька. Сам Гужва заперечує всі звинувачення і каже, що його підставили. За словами Ігоря Гужви, його затримання - це заздалегідь спланована провокація проти нього і видання, яким він керує.

"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цієї інформації, бо нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він. "Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшко. Я відмовився", – заявив Гужва.