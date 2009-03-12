Путін: ми прощаємо Україні штрафи

Росія відмовилася від штрафних санкцій відносно Києва за недобір газу, враховуючи предбанкрутний стан України, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"У нас зараз Україна не бере об`єм, який закон трактував, і мала би платити штрафи. Ми прощаємо ці штрафи, тому що виходимо з реалій - їм нічим платити. Вони знаходяться в предбанкрутному стані, а ви чудово розумієте - не можна партнерів добивати", - сказав Путін на зустрічі з шахтарями, відповідаючи на їх запитання.

"Газпром" поставляє газ за принципом "бери і плати" - контрагент зобов`язаний сплатити законтрактований об`єм газу. Україна в лютому повинна була за контрактом заплатити 720 мільйонів доларів за 2 мільярди кубометрів, при тому, що фактично імпортувала 1 мільярд кубометрів на 360 мільйонів доларів.

На початку березня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що російський газовий холдинг не застосовуватиме штрафні санкції до "Нафтогазу України" за недобір газу в лютому поточного року. Разом з тим, глава "Газпрому" нагадав, що відповідно до раніше досягнутих домовленостей "є мінімальний об`єм відбору газу, який повинна здійснювати Україна по місяцях".

Згідно з контрактом Україна розраховується з "Газпромом" за поставлений газ щомісячно - оплата повинна надходити до 7 числа включно місяця, наступного за місяцем постачання. У разі невчасної оплати контракт передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

6 березня "Нафтогаз України" розрахувався з російською стороною за поставлений у лютому газ.

РІА “Новости”