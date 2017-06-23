Гужва вимагав гроші за неопублікування компромату на депутата Лінька - Ляшко

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці кошти нібито за неопублікування компромату на народного депутата Дмитра Лінька. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав в коментарі журналістам.

На його думку, Гужва «ефесбешним агентом», який до цього «був редактором у Москві «Кремль.ru».

«Правоохоронні органи затримали його на хабарі і правильно зробили», - наголосив Ляшко.

Він повідомив, що його колегу по фракції Лінька у березні шантажували «з вимогою дати 20 тис. доларів, щоб не друкувати компрометуючі матеріали. Це була вимога від Гужви».

«Вони його шантажували, і тоді Дмитро звернувся до правоохоронних органів, зробив відповідну заяву, і результати цієї роботи ви бачили вчора, коли Гужва був затриманий на хабарі», - сказав Ляшко.

За його словами, ці 10 тис. доларів були «помічені з назвою «хабар», були вилучені з його особистого чемодана».

«А на його руках відбитки цієї люмінесцентної фарби, і плюс, за моєю інформацією, а я сьогодні говорив з головою СБУ і з міністром внутрішніх справ, там все зафіксовано: аудіо-, відеопередача матеріалів вимагання...», - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що Лінько правильно зробив, що звернувся до правоохоронних органів.

Як відомо, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика». Луценко додав, що в слідства наявні відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки у редакції проводилися за сфальсифікованою справою.