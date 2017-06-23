Луценко про Тимошенко: "В цій країні двічі не судять"

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що кримінальної справи щодо колишнього прем’єр-міністра, лідера парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко за підписання газового контракту з РФ у 2009 році бути не може. Про це він заявив під час прес-конференції у Житомирі.

Читайте такожНацагентство із запобігання корупції перевіряє фінансування партії Тимошенко«Я вважаю, що політик має нести політичну відповідальність за свої рішення…Я пам'ятаю, як Юлія Володимирівна бурхливо реагувала на критику і казала, що сімейство Луценка призначено Порошенком для політичних репресій особисто проти неї. Тому як представник сімейства, яке особисто репресує Юлію Володимирівну, повідомляю остаточно: в цій країні двічі не судять», - зазначив генпрокурор.

«Ніякого кримінального провадження щодо Юлії Володимирівни у «газовій справі» бути не може», - підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписали газовий контракт, який зобов'язував Україну щорічно купувати 52 млрд куб. м газу впродовж 10 років (2010-2020 роки).

У червні 2014 року було ініційовано взаємні позови до Стокгольмського арбітражу з боку Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і «Газпрому». Українська сторона зажадала переглянути умови цього контракту.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма проходили слухання стосовно газового спору щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році.

За даними української компанії, станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила $30,3 млрд (з яких $14,1 млрд становлять вимоги щодо перегляду ціни за придбаний Україною газ в 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - $47,1 млрд.

За даними «Нафтогазу», 31 травня держхолдинг отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в частині контракту на купівлю газу, яке містить оцінку судом усіх юридичних і фактичних питань справи. Цим рішенням арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни щодо укладеного в 2009 році контракту на закупівлю природного газу у російського «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Також вимога «Газпрому», відповідно до якої Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд кубометрів газу, або сплачувати за нього, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»), скасовано окремим рішенням арбітражу.

Крім того, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.