У Росії прокоментували пропозицію Турчинова щодо пропуску росіян до України

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на пропозицію секретаря РНБО України Олександра Турчинова щодо пропуску росіян лише з біометричними паспортами. Про це російський політик написав у своєму Twitter.

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"Росія повинна дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду російським громадянам до України, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це більшу ціну", - йдеться у повідомленні Пушкова.

Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда росс.граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бОльшую цену — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2017

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Турчинов заявив, що у громадян Росії під час перетину кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані. Він наголосив, що Держприкордонслужба України готується до пропуску громадян РФ за біометричними паспортами, а також до відбору у них біометричних даних.

"Прикордонники розраховують технічні деталі, розраховують, яка потрібна ще матеріально-технічна допомога, щоб, поки уряд визначається із введенням візового режиму, забезпечити пропуск по біометричним паспортам, при перетинанні будь-яким росіянином (кордону, — УНІАН.) відбирати у нього ідентифікаційні ознаки — або відбитки пальців, або сітківку ока. Ця технічна робота ведеться. Я сподіваюся, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо, протягом місяця, коли буде фінансування", - сказав Турчинов.