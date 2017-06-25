У МВС підрахували, скількох українців не пустили до ЄС за два тижні безвізу

Від початку запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для України до країн ЄС не пустили 33 українців з понад 740 тис. громадян, які перетинали кордон у цей час.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому в МВС запевнили, що компетентні органи ретельно розбираються в кожному конкретному випадку відмови у перетині кордону.

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У департаменті нагадали, що є певний перелік вимог та причин, на підставі яких людині можуть відмовити у перетині кордону, але більшість проблем та питань, як правило, вирішуються на місці.

Також повідомляється, що 29% українців, що перетнули кордон з 11 червня, або майже 157 тис. осіб, зробили це за біометричними паспортами.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.