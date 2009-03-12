У РФ вважають, що кредит остаточно зіпсує відносини з Україною

Надання Росією кредиту у розмірі 5 млрд. дол. Україні може остаточно зіпсувати відносини між країнами.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник Центру Інституту економіки РАН Леонід ВАРДОМСЬКИЙ.

“Кредит, з огляду на специфіку відносин між країнами, я б не давав – це може остаточно зіпсувати відносини”, - сказав Л.ВАРДОМСЬКИЙ, додавши, що існує великий ризик неповернення цих грошей.

На його думку, російський кредит завжди можна використати для нагнітання певних політичних настроїв в Україні.

Експерт зазначив, що Росії було б правильніше запропонувати Україні певну суму в 100 і 200 млн. дол. як безвідплатну економічну допомогу для вирішення найгостріших проблем, а решту суми видавати під гарантії у випадку, якщо ситуація в Україні буде дуже складною.

“Треба бути дуже мудрою людиною, щоб сформулювати умови кредиту. Можливо, є сенс – дати кредит, а потім списати його або особливо не наполягати на поверненні”, - зазначив експерт.

За його словами, політичний фон для надання кредиту не дуже хороший, тому що коли даєш у борг - це знак довіри, який передбачає жести у відповідь, не обов`язково грошові.

“Кредит дається під якесь забезпечення. Під Крим дати - Україна не погодиться, і правильно зробить, під продовження перебування ЧФ – це також виходить політичний шантаж. Тут дуже складно сформулювати зустрічну дію з боку України”, - сказав він.

Окрім цього, Л.ВАРДОМСЬКИЙ вважає, що зараз складно сказати, наскільки «критична» ця сума для самої Росії.

За його словами, через декілька місяців може прояснитися ситуація на ринку енергоносіїв, і тоді, можливо, Росії буде легше «розлучитися» з 5 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО офіційно звернулася до Росії по кредит у розмірі 5 млрд. дол.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною і Росією - планується направити на оплату природного газу, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому».