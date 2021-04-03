Одеська районна рада підтримала ініціативу "Партії Шарія" про встановлення на Куликовому полі пам'ятного знаку загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова фракції "Європейська Солідарність" у райраді Валентина Шульц.
За її словами, відповідне рішення райрада ухвалила 2 квітня на позачерговій сесії. Зокрема, більшість депутатів підтримала зазначену ініціативу, яка належить представнику "Партії Шарія".
Як стверджує Шульц, на момент голосування фракція "Європейської солідарності" була відсутня в повному складі на знак протесту проти голосування, зокрема, за бюджет.
"Ініціатива щодо встановлення пам'ятного знаку на Куликовому полі загиблим сепаратистам 2 травня 2014 року.... В умовах відкритої гібридної війни України з Росією подібні прецеденти є кричущими і несуть загрозу суверенітету нашої країни. Таке рішення є відверто проросійським, несе в собі пропагандистський характер і в умовах і без того нестабільної ситуації в Одесі та Україні в цілому загрожує повною дестабілізацією суспільних настроїв", - заявила депутат.
Вона підкреслила, що звернення ініціював депутат партії, проти лідера якої СБУ відкрила кримінальне провадження та оголосила його в державний розшук. За словами Шульц, вчорашня ініціатива представника партії показує, що його соратники продовжують справу свого лідера і розхитують ситуацію в Україні зсередини.
Читайте такожВ ООН вважають, що українські органи влади не провели ефективного розслідування трагедії 2 травня в Одесі"Голова райради Віталій Барвіненко в обхід регламенту виставив на голосування це рішення, виходячи з депутатського звернення, а для голосування всім депутатам заздалегідь необхідно мати проект рішення, якого не було", - зазначила Шульц.
Фракція вимагає, щоб Барвіненко не підписував рішення про встановлення знака, яке, як стверджує Шульц, ухвалювалося з порушенням законодавства. Вона також попросила підтримки всіх патріотичних сил України.
Трагедія 2 травня в Одесі
- 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали понад 200.
- Почалися сутички в центрі міста на Грецькій площі, де були застрелені кілька людей, зокрема, проукраїнські активісти.
- Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів.
- Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.
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