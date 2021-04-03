При цьому частина депутатів назвала ініціативу партії проросійським реваншем.

Одеська районна рада підтримала ініціативу "Партії Шарія" про встановлення на Куликовому полі пам'ятного знаку загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова фракції "Європейська Солідарність" у райраді Валентина Шульц.

За її словами, відповідне рішення райрада ухвалила 2 квітня на позачерговій сесії. Зокрема, більшість депутатів підтримала зазначену ініціативу, яка належить представнику "Партії Шарія".

Як стверджує Шульц, на момент голосування фракція "Європейської солідарності" була відсутня в повному складі на знак протесту проти голосування, зокрема, за бюджет.

"Ініціатива щодо встановлення пам'ятного знаку на Куликовому полі загиблим сепаратистам 2 травня 2014 року.... В умовах відкритої гібридної війни України з Росією подібні прецеденти є кричущими і несуть загрозу суверенітету нашої країни. Таке рішення є відверто проросійським, несе в собі пропагандистський характер і в умовах і без того нестабільної ситуації в Одесі та Україні в цілому загрожує повною дестабілізацією суспільних настроїв", - заявила депутат.

Вона підкреслила, що звернення ініціював депутат партії, проти лідера якої СБУ відкрила кримінальне провадження та оголосила його в державний розшук. За словами Шульц, вчорашня ініціатива представника партії показує, що його соратники продовжують справу свого лідера і розхитують ситуацію в Україні зсередини.

Читайте такожВ ООН вважають, що українські органи влади не провели ефективного розслідування трагедії 2 травня в Одесі"Голова райради Віталій Барвіненко в обхід регламенту виставив на голосування це рішення, виходячи з депутатського звернення, а для голосування всім депутатам заздалегідь необхідно мати проект рішення, якого не було", - зазначила Шульц.

Фракція вимагає, щоб Барвіненко не підписував рішення про встановлення знака, яке, як стверджує Шульц, ухвалювалося з порушенням законодавства. Вона також попросила підтримки всіх патріотичних сил України.

Трагедія 2 травня в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали понад 200.

Почалися сутички в центрі міста на Грецькій площі, де були застрелені кілька людей, зокрема, проукраїнські активісти.

Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів.

Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

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Автор: Лариса Козова