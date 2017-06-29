Обвинувальний акт: Янукович написав Путіну листа з закликом ввести війська в Україну

Прокурори Максим Крим та Руслан Кравченко продовжують оголошувати обвинувальний акт екс-президенту Віктору Януковичу. Як передає кореспондент УНІАН, наразі в судовому засіданні оголошена перерва до 14.00.

Читайте такожСуд дозволив розглядати справу про держзраду Януковича заочно Під час оголошення обвинувального акту прокурори розпочали обґрунтовувати свою позицію за допомогою фактів, які спостерігалися від моменту проголошення незалежності України. Також в акті було згадано про Будапештський меморандум та так званий великий договір про дружбу між Україною та Російською Федерацією.

Потім прокурори перейшли до описання ситуації, що склалася в Україні наприкінці лютого 2014 року, і, зокрема, в Автономній республіці Крим. Прокурори досить детально розповіли про хід анексії Криму із залученням збройних сил Російської Федерації. Після цього було озвучено про факт втечі Януковича до Росії, а також лист Януковича до президента Російської Федерації Володимира Путіна, у якому він закликає російського президента ввести війська на територію України.

Також в обвинувальному акті йдеться про те, що Янукович діяв зумисно, сприяючи керівництву Російської Федерації в посяганні на територіальну цілісність України та недоторканність її кордонів в обмін на гарантії безпеки проживання Януковича на території Росії.

*** Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.